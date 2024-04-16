雨後周五賣59伙、入場費384萬　推免費傢俬組合優惠吸客

星星地產旗下元朗雨後After The Rain公布最新銷售安排。發展商表示已更新價單與銷售安排第8號，為所有開放式單位與指定一房單位推出「置好啲」免費傢俬組合優惠。同時落實本周五（19日）推售59伙，實用面積294至717平方呎，入場單位折實售價383.97萬元。



星星地產主席及首席執行官陳文輝表示，今次送贈買家的開放式傢俬組合優惠為單位提供玻璃趟門間隔，即時讓單位成為項目另類一房，適合年輕上車與投資客。另外一房贈送的傢俬組合亦包括閣樓設計，提升家居空間感。

星星地產銷售及市場推廣董事總經理李平山指，項目最新開放21樓K室連「置好啲」免費傢俬組合示範單位。若買家購買時不選擇免費傢俬組合，可改選「置鬆啲」傢俬津貼，扣減8萬元樓價。

累沽241伙 套現逾14.5億

星星地產銷售及市場推廣高級主任王楚欣補充，今次提供180天先住後付付款方式，為買家提供更大彈性調動資金。如今次更新價單繼續提供「雨後彩蛋」限時折扣，連同「45天成交計劃」的6.5%折扣優惠，買家續可享高達18.5%至20.5%折扣優惠。

星星地產「雨後After The Rain」減辣後沽53伙，套現逾3億元，項目迄今累計沽出241伙，套現逾14.5億元。