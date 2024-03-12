年青夫婦睇中全新樓　1.7萬租元朗雨後兩房　創屋苑同類新高

本港樓市轉旺，租金走勢持續向上，有入伙新盤租金表現理想。其中星星地產（1560）旗下元朗雨後（After The Rain） 有兩房以1.7萬元租出，創屋苑兩房單位新高。



中原地產副區域營業經理王勤學表示，是次租賃成交為元朗雨後高層Q室，實用面積454平方呎，兩房間隔。新近以月租1.7萬元租出，創屋苑兩房單位新高，呎租37.4元。至於租客為年青夫婦，因鍾情屋苑位置交通方便，又屬全新樓，決定租住上述單位。至於，業主於2023年11月以753.4萬元一手買入，以是次租金計，約2.7厘租金回報。

雨後由一座大廈組成，提供335個住宅單位，標準分層單位佔整體約九成，涵蓋開放式至三房間隔，實用面積由276至約720平方呎；其餘一成為特色單位。