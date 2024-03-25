元朗雨後周四推58伙、入場開放式390.9萬起　新價單取消樓價保障

星星地產旗下元朗雨後After The Rain最新公布第6號新價單，並落實於本周四（3月28日）推售58伙，當中57伙以價單形式發售，折實平均呎價約13,955元，而餘下的1伙為26樓頂層連平台及天台特色戶則採取招標形式發售。



星星地產銷售及市場推廣高級主任王楚欣表示，項目於本週四推售58伙，戶型涵蓋開放式至三房，實用面積由294平方呎至717平方呎。折實價由390.9萬至1,025.9萬元，呎價由12,799至15,719元。

項目取消樓價保障條款

星星地產銷售及市場推廣董事總經理李平山指，新價單涵蓋了項目大部分頂層連天台與平台特色戶，屬原價加推，最高提供20.5%折扣優惠。當中3樓F室的兩房連平台特色戶將於本週四發售，單位實用面積437平方呎，連107平方呎平台，折實價為592.9萬元，呎價13,570元。項目是次亦取消「陽光安心」樓價保障，因市場利淡因素已大量消除，加上美國聯儲局再向市場發出降息預期，相信樓市將會很快會重拾上升步伐，故取消保障。

發展商補充，項目於減辣後迅沽35個單位，套現逾2億元，項目迄今累計沽出223伙，套現逾13億元。