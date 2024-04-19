基滙資本收購東京29幢住宅、涉835伙　對日本住宅市場有信心

房地產私募基金管理公司基滙資本今日（19日）宣布公司旗下由卡塔爾投資局（QIA）及一家機構投資者投資的日本多戶型住宅房地產投資平台，已聯同領先房地產投資管理公司Alyssa Partners，向一家日本大型綜合企業收購位於日本東京的住宅資產組合。Alyssa Partners作為少數股權投資者和資產管理者參與此次交易。



成功收購29幢住宅 涉及835伙

項目由29幢多戶型住宅組成，地理位置優越，遍佈東京各地，平均樓齡少於三年。總建築面積約3萬平方米（32.2萬平方呎），共提供835個住宅單位。

基滙資本董事總經理、投資部合夥人及日本地區主管盧洛琳表示，對日本住宅產業的長期前景，以及其房地產市場的韌性抱有信心。是次收購的多層住宅位置便利，有助進一步發揮提升物業價值與吸引力。

東京住宅市場是最具韌性的產業

基滙資本指，東京住宅市場是最具韌性的產業之一，現金流較為穩定。過去12年，東京住宅的佔用率從未低於95%。即使經歷全球金融危機及疫情兩大市場衝擊，租金依然穩固，分別僅回調10%及5%（而寫字樓租金則急劇下降）。受通脹、工資增長及建築成本上升支持，東京住宅租金於2023年開始上揚，增加了3.5%。