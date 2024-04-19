新地洗衣街地摩天大廈優化方案　獲城規會批准、規劃署不反對

旺角洗衣街與亞皆老街交界大型商業地皮在2023年3月底，由區內大地主新地（0016）以47.29億元奪得，進一步擴大區內版圖，與旺角東站上蓋商業項目產生協同效應。發展商近月就洗衣街商業項目向城規會遞交新發展方案，提出多項優化設計，規劃署日前對於上述新發展方案表示不反對。該發展方案今日（19日）交由城規會審議，獲城規會在有附帶條件下批准。



新地表示，歡迎城市規劃委員會批准旺角全新大型綜合商業項目的規劃申請，將打造該項目成為旺角的「Green Heart」，具備綠化、可持續發展元素的大型綜合新商業地標。新地執行董事陳康祺表示，項目作為旺角區近年首個大型地標式商業項目，新地將採用擅長的公共交通導向模式（TOD）發展，提供優質的商業空間，並透過社區共融、綠化環境及更佳的連接性和可達性，為社區和居民帶來新的亮點。

他續說，新地在旺角區發展多年，MOKO、新世紀廣場和帝京酒店一直是區內的商業及消費熱點，新項目將與它們產生協同作用，發揮旺角傳統文化與潮流熱點兼備的特色，成為中九龍的商業、零售購物和旅遊消費核心。

↓旺角洗衣街商業項目模擬圖及模型↓

項目正進行前期工程，主大樓高度達主水平基準以上320米，有53層連3層平台，是全九龍區繼環球貿易廣場（ICC）後第二高的地標式商業大廈，頂層更設有區內唯一的公眾觀景台。項目總樓面面積達152萬平方呎，包含20萬平方呎商場及120萬呎商業樓面；另設有佔5萬平方呎的五項社區設施，以及超過10萬平方呎的優質公眾休憩用地。

旺角洗衣街新發展方案中，提到為了更有利保育地盤內的三棵榕樹，將避開在榕樹底部進行挖掘，改為加深其他位置的地庫，相關做法導致成本更高。連同其他優化及設計改動，整個旺角洗衣街商業項目的總投資額高達逾100億元，較早前預計的成本增加大約10%。項目預計在2030年落成，維持早前預計時間。

+ 2

避開榕樹底部不作挖掘 加深其他位置地庫

為符合「廣泛綠化環境」的願境，項目將提供逾10萬平方呎的公眾休憩用地，構成多層式「城市綠洲」，而地面入口更會設立「榕樹廣場」，以保留三棵榕樹。項目原本計劃在榕樹下挖空建設地庫，但經諮詢專家後，發現該做法不利榕樹健康，故最新向城規會遞交的方案，將會避開榕樹底部不作挖掘，改為加深其他位置的地庫，或盡量將其他設施（如機電房等）放置在大樓地上其他位置。

地庫增至5至6層、成本更高

發展商早前指，原來地庫只建4至5層深，不過由於要作出上述改動，預計最終地庫將會有5至6層。上述避開榕樹底部挖掘及加深地庫的做法，將導致成本更高。此外，項目也會額外種植50棵樹，目標綠化覆蓋率達30%，每年吸收二氧化碳1,250公斤。

↓地盤內設有三棵榕樹↓

車輛出入口增加至4組

至於為優化項目連接性及可達性，新方案建議優化車輛出入通道。發展商指出，項目設有一個提供約800個私家車位，並可容納53架小巴、20架跨境巴士車位的大型公共運輸交匯處，將對項目的交通吞吐量有很高要求。因此建議將車輛出入口由原本設計的1.5組，增加至4組，以優化交通網絡，紓緩區內路面交通擠塞情況。

擬增建行人天橋接駁黑布街

發展商同時建議，增建一條行人天橋接駁黑布街，加上原擬接駁的旺角道行人天橋和接駁旺角東站的園景行人通道，將構建完善的行人網絡，有助駁通項目與洗衣街、聯運街、旺角道、黑布街。同時也會進行道路及行人路擴闊工程。

+ 2

全幢152萬呎主打寫字樓 商場僅佔約20萬呎

項目商業元素方面，新方案的整體規模維持相同，總樓面面積152萬平方呎，樓高320米，是新地繼九龍站ICC後全九龍第二高的地標式商業大廈。項目包含53層連3層平台的主大樓，以寫字樓用途為主，佔約120萬平方呎，至於商場部份佔約20萬平方呎。另設5項社區設施共5萬平方呎、逾10萬平方呎的優質公眾休憩用地。

↓新地旺角洗衣街商業項目↓

+ 7