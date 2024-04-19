CCL報146.35點　按周升1.01%　中原：短期樓價走勢反覆爭持

中原城市領先指數CCL最新報146.35點，按周升1.01%，是復活節長假及黃竹坑港島南岸Blue Coast公佈首張價單當周的市況。新盤連環減價搶客，但二手業主議價幅度不大，買家與業主陷入拉鋸局面，CCL上周跌今周升，短期樓價走勢反覆爭持。相信CCL將繼續於145點到150點之間窄幅徘徊，暫時未有明顯向上或向下的訊號。



中原楊明儀：CCL仍處於逾7年低位

中原地產研究部高級聯席董事楊明儀表示，CCL雖比撤辣前的143.02點低位為高，但仍處於逾7年低位，在2017年1月底水平徘徊。指數較2021年8月191.34點歷史高位跌23.51%，較2023年4月168.40點高位跌13.09%，而2024年則累跌0.58%。現時CCL距離150點目標，相差3.65點或2.49%。

其他指數方面， 中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass及CCL（中小型單位）上周齊跌今周齊升，走勢反覆，各報146.30點及145.11點，各升0.55%及0.72%，指數分別在2017年1月初及1月中水平徘徊。CCL（大型單位）報152.50點，按周升2.36%，連跌2周後反彈，指數在2017年5月中水平徘徊。

四區樓價走勢各自反覆。

四區樓價走勢各自反覆

四區樓價方面，港九市區升，新界兩區跌，繼續各自反覆。港島CCL_Mass報149.34點，按周升2.51%，仍於2016年9月底水平徘徊。九龍CCL_Mass報141.93點，按周升0.92%，終止2周連跌，仍在2017年1月初水平徘徊。

新界東CCL_Mass報157.74點，按周跌1.41%，連升2周後回軟，於2017年3月底水平徘徊。新界西CCL_Mass報132.53點，按周跌0.57%，連跌2周共2.42%，繼續處於2017年2月底水平。

朗賢峯開價、銀行削回贈、PARK SEASONS首輪賣樓於5月上旬反映

4月17日何文田朗賢峯IIB期公布首張價單115伙，及有大型銀行將二手及非按保的物業按揭現金回贈削減至零並收緊審批，4月20日將軍澳日出康城12B期PARK SEASONS首輪銷售168伙，對本地二手樓價的影響將於5月上旬公佈的CCL才開始反映。