分析：裕民坊流標三大死因　測量師建議改劃住宅+商場

市建局公布收回觀塘市中心第四及第五發展區招標項目（裕民坊商業項目），意味流標收場。有測量師認為流標主因為區內商廈空置率高企，而且近年新盤銷售減少，令發展商資金回籠速度減慢，出價變得保守。另有測量師建議，市建局或可考慮把項目改劃為住宅及零售商場，如同觀塘市中心第二、三區發展項目凱滙。



東九龍商廈空置率嚴重

泓亮諮詢及評估董事總經理張翹楚表示，流標主要由於區內商廈空置率高企，因此就算落實通關，也暫時未能前景出現復甦，加上市場上甲廈樓面供應高達約600萬平方呎，令非核心商業區的商廈樓面需求減少。

新盤萎縮拖慢現金流、同步發展多個商業項目

其次，他認為，近年新盤銷情減慢亦是主因，導致發展商資金回籠速度大幅減慢，現金流周期變得更長。此外，奪標熱門發展商新地（0016）近年也多次投得大型商業項目，如在2022年11月奪得西九藝術廣場大樓發展權、營運權47年，而且2019年12月以逾422億元奪得的西九高鐵站上蓋商業地王也正在興建中，因此或令發展商難以滿足市建局底價要求。

1份標書力證商業項目欠市場

華坊諮詢評估資深董事梁沛泓認為，雖然近月住宅樓價出現小陽春，但對商業項目未見到構成正面作用。又指裕民坊商業項目僅收一份標書，是一項有力證據表示商業項目欠市場需求，個人建議市建局可以考慮更改項目用途，由商業用途改為住宅，未來規模類似同系住宅樓盤凱滙（觀塘市中心第二、三區發展項目），即樓上為住宅，基座為商場的模式。不過需要向城規會申請改劃，或需時至少半年。

規模較大發展商未必進取價投地

至於萊坊估價及諮詢部高級董事方耀明則表示，裕民坊商業項目始終規模比較大，發展商亦未必以進取價錢入標。期望在通關後，經濟稍有改善，發展商能夠對未來租金增長較有信心，對項目再招標才會有幫助。