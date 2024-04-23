資策高臨24小時內開價　示範單位曝光、梳化區變音樂休閒廳｜多圖

資本策略地產（0497）旗下佐敦彌敦道高臨日前已上載樓書，今日（23日）率先公開示範單位予傳媒參觀。項目將於最快周內開價。



資本策略地產執行董事何樂輝表示，項目公佈至今，接獲不少準買家查詢，該盤最快在24小時內開價，首批單位將主要推出兩房單位。至於，示範單位將於星期五公開予公眾。項目最快五一黃金周內開售。

資本策略地產副常務董事（住宅銷售）畢子鴻表示，價格參考同區半新盤二手成交，呎價約24,000元。

資本策略地產執行董事何樂輝、資本策略地產副常務董事（住宅銷售）畢子鴻。（柳英傑攝）

發展商今日（23日）公開兩個示範單位，分別為一伙無改動單位，以及一伙經改動單位。是次公開的經改動單位為A1座18樓A室單位，實用面積為707平方呎，原屬兩房單位，裝修為三房。

梳化區空間變半開放音樂休閒廳

客飯廳為長方形設計，樓層與樓層之間高度約3.1米，外連一個約21平方呎露台及一個約16平方呎的工作平台。梳化區的空間劃成半開放的音樂休閒廳。

另外，客廳與音樂廳以活動藤製網格作為屏風，為客廳提升高度空間感。主人房為套房設計以淺木色為主調，與單位整體設計呼應，套廁為交樓標準設計。

↓↓A1座18樓A室單位↓↓

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另一伙為未經改動單位，參考A2座18樓C室，實用面積423平方呎，屬兩房間隔。單位客飯廳呈長形設計，間隔方正實用，設有L型開放式廚房，外接22平方呎露台，以及16平方呎工作平台。

↓↓高臨A2座18樓C室↓↓

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最細一伙232呎平台特色戶

項目分為第A1及A2座，標準樓層5至9伙。當中最細單位為第A2座12樓E、F室，以及第A1座12樓H室，單位實用面積同為232平方呎，設有170平方呎平台，屬一房間隔。另最大單位為第A1座31樓A室，單位實用面積為1,589平方呎，設有70平方呎露台、16平方呎工作平台，以及606平方呎平台，屬四房一套間隔。