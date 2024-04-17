資策高臨上樓書涉259伙　最細特色戶232呎　設9層商業基座

資本策略地產（0497）旗下佐敦彌敦道高臨昨日（16日）已上載樓書，項目提供259伙，戶型涵蓋一至三房，主打兩房單位。發展商預告，最快周內開價，首批單位不少於52伙。



最細一伙232呎平台特色戶

項目分為第A1及A2座，標準樓層5至9伙。當中最細單位為第A2座12樓E、F室，以及第A1座12樓H室，單位實用面積同為232平方呎，設有170平方呎平台，屬一房間隔。另最大單位為第A1座31樓A室，單位實用面積為1,589平方呎，設有70平方呎露台、16平方呎工作平台，以及606平方呎平台，屬四房一套間隔。

項目分為第A1及A2座，標準樓層5至9伙。

全盤259伙 戶型涵蓋一房至三房

項目設有259伙，戶型涵蓋一房至三房，當中單位實用面積232至1,589平方呎。當中一房佔64伙，面積269至278平方呎；兩房佔137伙，面積374至423平方呎；三房佔43伙，面積545至707平方呎。另外亦設有特色單位佔15伙，面積由232至1,589平方呎。

另住宅大樓設有商業基座，共設9層，總樓面約12.6萬平方呎，每層樓面面積約1.4萬平方呎，預計將劃分寫字樓及零售區域。