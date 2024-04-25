一手貨尾結束三季連升、報2.14萬伙　中原：料短期反覆高企2萬伙

一手市場轉活，發展商加快推售貨尾。據中原地產表示，2024年首季一手私人住宅新盤貨尾量回落到21,363伙，結束三個季度連升的局面。反映撤辣前，樓市氣氛尚未完全好轉，只有少數全新盤推出，發展商主力減價銷售貨尾，市場一手銷售量跑贏推盤量，以致貨尾單位減少，一手積壓暫時未有繼續惡化，但仍連續三季錄逾2萬伙危險水平。



楊明儀：4月銷情放慢 料短期貨尾反覆高企2萬伙以上

中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，今年2月底政府全面撤辣後，樓市升溫，多個發展商積極加快推售大型新盤，並採取求量不求價策略，令3月份銷售大幅回升。不過踏入4月銷情放慢，料短期新盤貨尾反覆高企2萬伙以上。至於未來貨尾量能否逐步降至少於2萬伙則仍需觀察。

2024年首選取342個新盤統計，單位總數127,057伙，登記售出105,532伙，貨尾21,363伙，按季減少1,573伙，下跌6.9%。貨尾比重方面，2024年第一季錄16.8%，按季下降1.1%。貨尾量及貨尾比重齊回落，但仍分別為2003年第四季22,485伙及2013年第四季17.3%後的次高。

新界區首季貨尾減逾千伙 當中天水圍減幅最大

按區域統計，2024年首季新界區貨尾大幅減少逾1,000伙，而港九兩區則分別減少約200伙，新界及九龍貨尾量同樣回落到1萬伙以下。新界區貨尾按季下跌1,154伙，現有9,054伙，其中天水圍減幅最大，按季減少659伙，大部分來自23年12月首推的Yoho West I。

港島區貨尾按季下跌216伙，現有2,494伙，降幅主要為北角及香港仔，分別減少120及64伙。九龍區貨尾按季下跌203伙，現有9,815伙，當中紅磡及黃大仙分別減少152及148伙，惟長沙灣因有全新盤推出貨尾增加300伙，影響九龍貨尾量下降緩慢。

2024年首季貨尾量較多的地區，當中黃大仙4,388伙、元朗1,834伙、將軍澳1,813伙、屯門1,683伙、觀塘1,678伙、長沙灣1,645伙。

恒地貨尾按季增加47伙

按發展商計，2024年第一季有七個主要發展商旗下新盤貨尾數字，按季錄得下跌。以新地（0016）最顯著，減少722伙報3,165伙；信置（0083）減少148伙現報1,785伙；會德豐減少30伙報1,371伙。相反，恒地（0012）貨尾量按季增加47伙，現有3,491伙。