新地廣州南站ICC．峻鑾受追捧 投資者睇好前景 擲千萬買複式戶
撰文：柳英傑
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港人北上消費成風，同時帶動大灣區樓市交投。新地（0016）旗下廣州南站ICC．峻鑾Forest Park新近錄得一宗成交，為本港投資者入市個案，成交價更高達1,400萬元（人民幣.下同），創下區內新高。
是次成交單位為廣州南站ICC．峻鑾Forest ParkB1座的頂層複式戶，建築面積約201.61平方米（約2,170平方呎），總價約人民幣1,463萬元，平均單價約人民幣72,583元/平方米（約人民幣6,742元/平方呎）。
據悉，買家為香港資深投資者，在參觀過多個大灣區城市後覺得廣州最具生活氛圍，醫療及其他生活配套均較完善，對作為有機會自住的物業之施工質量及物業管理要求額外高，認為項目有品質保證及運營能力，同時亦看好廣州南站的龐大未來發展潛力，對前景充滿信心，故選擇廣州置業希望作為第二居所。
峻鑾早前獲批預售證 本月加推109伙單位
發展商表示，峻鑾早前亦取得全新D1座的預售證，將部署於本月加推，共109個單位，戶型涵蓋三房至四房戶型，建築面積介乎95平方米至162平方米（約1,022平方呎至1,743平方呎）。
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