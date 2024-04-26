差估署：3月樓價指數報305.7點反彈1%　結束十個月、20年最長跌浪

據差餉物業估價署最新數據，3月份私樓售價指數報305.7點，較2月份302.5點，按月上升約1.06%，結束連跌10個月、過去20年最長跌浪。惟單計2024年1月至3月份首季情況，樓價指數累挫1.8%。



今年首季累挫1.8% 較歷史高位仍低23.2%

至於樓價指數歷史高位為2021年9月的398.1點，至今已經累積下挫約23.2%。

按戶型劃分，中小型單位（A、B、C類）樓價報307點，按月升1.05%，首季累挫1.79%；大型單位（D、E類）報276.9點，按月升0.98%，首季累挫1.28%。

D類單位升幅最多 按月漲1.1%

至於細分各類戶型，全線按月報升。當中升幅最多為D類單位（實用面積753至1,076平方呎）報276.8點，按月升約1.1%，惟首季仍跌1.25%。而E類（1,722平方呎或以上） 單位報277.3點，按月升約0.47，首季挫1.35%。

中小型單位方面，A類單位（面積431平方呎或以下）報328.5點，按月升約1.05%，首季挫2.46%；B類單位（431至752平方呎）報297.2點，按月升0.92%，首季跌1.75%；C類單位（753至1,076平方呎）報287.1點點，按月升約0.95%，首季挫1.03%。

3月份私樓售價指數報305.7點，較2月份302.5點，按月上升約1.06%。

萊坊：今年樓價走勢呈L 型 上半年或跌3至5%

萊坊高級董事，大中華區研究及諮詢部主管王兆麒表示，市場在政府撤辣後出現報復式反彈，按月價量齊升，但高息口及新盤貨尾量囤積等因素繼續拖慢樓價回升步伐。

他續指，財政預算案「完全撤辣」後市場購買意慾明顯增強，樓市氣氛明顯好轉，但短期內二手樓價受一手銷售影響將繼續走弱。維持仍有預測今年樓價走勢呈L 型，上半年仍有機會下跌3%至5%，下半年略為回穩，全年下跌0%至5%。

市場預期美國減息可能略為延遲，他預計香港最快第三季後半才開始減息，預計高息因素在上半年繼續影響上車買家、換樓人士及新造按揭。