差估署：2月樓價指數報302.5點　按月挫1.69%　連跌十個月

據差餉物業估價署最新數據，2月份私樓售價指數報302.5點，創2016年9月後的逾7年新低水平。私樓售價指數按月再挫約1.69%，連續下跌10個月，期間累積跌幅高達約14.6%，同時也為過去20年最長跌浪。



至於樓價指數歷史高位為2021年9月的398.1點，至今已經累積下挫約24%。

萊坊董事、大中華區研究及諮詢部主管王兆麒表示，官方樓價指數反映二手樓價為主，2月份官方樓價指數按月再下跌1.7%，自去年5月起已合共下跌13.7%。高息口、購買力不足及新盤貨尾量囤積等因素令樓價繼續向下。

王兆麒又指，財政預算案「完全撤辣」後市場購買意慾明顯增強，樓市氣氛明顯好轉，但短期內二手樓價受一手銷售影響將繼續走弱。維持仍有預測今年樓價走勢呈L型，上半年仍有機會下跌3至5%，下半年略為回穩，全年下跌0至5%。