鷹君朗賢峯IIB期明賣260伙　截收逾7500票　超購近28倍

鷹君（0041）與港鐵（0066）合作的何文田站上蓋項目「朗賢峯 ONMANTIN」第IIB期，明日展開首輪銷售260伙。項目昨日截止接受認購登記，共錄得逾7,500票，按首輪推售共260伙計算，超額近28倍。



是次首輪銷售單位涵蓋一至三房，實用面積340至774平方呎，折實價688.7萬至2,002萬元，折實呎價17,750至25,866元。當中，入場及最低呎價單位為第IIB期第6B座2樓C單位，實用面積388平方呎，折實價688.7萬元，呎價17,750元。

鷹君何文田站上蓋朗賢峯。

兩期由5座大樓組成 合共990伙

項目分2期發展，由5座住宅大樓組成，其中第IIA期屬第1至3座、第IIB期括第5A及5B座、第6A及6B座。第1至3座標準樓層4至7伙，另第5A、5B座及第6A、6B座標準樓層共6伙。

當中戶型涵蓋一房至四房，實用面積377至2,572平方呎。當中一房佔198伙，面積377至388平方呎；兩房佔372伙，面積482至685平方呎；三房佔281伙，面積757至994平方呎；而四房戶佔60伙，面積1,271至1,433平方呎。另外亦設有四種特色單位，涉及為平台、頂層、高層，以及頂層天台戶，面積由340至2,572平方呎，各涉及45、16、6、12伙。