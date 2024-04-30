全港50年以上舊樓攀升至9600幢　仲量聯行：首季未錄強制拍賣申請

仲量聯行發佈《香港住宅銷售市場綜述》，去年強拍舊樓的新申請創下2004年以來的新低後，今年第一季未有錄得強制拍賣舊樓的新申請。



通過收購土地和業權的私人發展和重建項目已成為市區土地供應的重要來源。儘管樓齡達50年以上的私人樓宇已攀升至9,600幢，但通過強拍推動的重建進度已經放緩。強拍申請的數量從2022年的22宗降至2023年的5宗，並於今年第一季進一步下跌，反映市場氣氛仍較審慎。

2023年全年僅5宗強拍申請 按年大跌

仲量聯行項目策略及顧問部資深董事李遠峰表示，政府撤辣後，發展商在統一業權以進行重建的過程中得以免除買家印花稅，這與過去可能需要數年時間才能獲得退稅的制度有顯著不同。 同時，金管局已放寬了物業發展項目融資比率。 此外，預期將於今年落實的放寬強拍門檻將有助於推動符合條件的項目進展。然而，流動性緊張和高息的環境下，發展商對物業發展投資可能仍將保持謹慎。這種態度在一手市場的激烈的價格戰和土地銷售的停滯上表現得尤爲明顯。

伊利近街一帶舊樓。

私人住宅動工量方面, 2022及2023年的總量僅為28,000個單位。這相當於政府實施嚴格的土地供應控制措施「孫九招」之後兩年（2003及2004年）的水平。 預計2024年，私人住宅動工量將繼續處於低水平。

土地供應數據呈下降趨勢

仲量聯行研究部資深董事鍾楚如表示，從土地供應的數據可以看出供應的下降趨勢。 2023/24財政年度，私人住宅土地供應預計可提供的單位數量降至14,000個，較過去兩個財年分別下降了12.8%（2022/23）和32.0% （2021/22）。 在2024/25財政年度，雖然政府以15,150個單位的私人住宅為土地供應目標，但鑑於當前市場狀況，這一目標似乎難以達成，尤其是考慮到本年度賣地計劃中的一些用地存在較高的流標風險。