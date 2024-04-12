老牌廠家偉華集團轉戰房地產　40億建黃竹坑甲廈、意向呎租36元

黃竹坑新興商業區大變天，區內有全新商廈落成推出招租。創立超過半世紀、經營影音包裝及美容包裝用品生產商的本地廠家偉華集團，近年轉戰本地房地產市場，在2017年成立偉華置業，主打工商廈項目。偉華置業執行董事蔡敬業表示，位於黃竹坑香葉道36號的全新甲級商廈「偉華匯Viva Place」，項目由收購、補地價到重建，總投資額高達約40億元，目前已屆現樓並推出招租，意向呎租約28至36元。



偉華集團早於1973年成立設廠，創辦人為資深投資者蔡經陽，集團主要生產影音包裝及美容包裝用品，惟近年轉戰房地產市場。其兒子、偉華置業執行董事蔡敬業表示，集團為老牌廠家，50年前已經在黃竹坑一帶設廠，因此在區內擁有不少物業、據點，如最新落成的香葉道36號甲廈「偉華匯」，昔日為一層樓高7至8層的舊式工廈，而集團早年已經持有1至2層樓面，及後見政府有意發展黃竹坑作商業區，便開始收購及計劃重建上址。

總投資額約40億 補地價佔約10億

蔡敬業表示，香葉道36號甲廈「偉華匯」總投資額高達約40億元，當中有10億元為補地價金額。他指項目在今年1月份已取得入伙紙，現正招租中，目前暫時已有兩層樓面獲租戶預租，涉及約2.4萬平方呎，而全幢出租率暫約10%。

冀吸納中環、金鐘租戶 全幢租出年收逾億元

近年寫字樓市況走勢向下，他表示，目前市場上寫字樓供應較多，市場或需要一至兩年時間消化，而「偉華匯」將會由集團長期持有並作長線收租，希望未來能夠吸引來自核心區中環及金鐘的租戶，如保險、金融及銀行業等。又預計「偉華匯」全幢全數樓面租出後，每月租金收入可達約900萬元，年租金收入可達逾1億元。目前也有不少租戶洽租中，當中有大手客有意租用約10萬平方呎，惟依然正在商討中。

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已租出兩層樓面、出租率約10%

仲量聯行香港商業部業主代理部主管嚴威程表示，「偉華匯」已租出的兩層樓面，分別為18樓及28樓，租戶分別為金融機構及科技公司，兩層樓面同為1.2萬方呎。目前全幢出租率暫約10%。

偉華匯樓高27層，地下3層為停車場，提供總面積約30萬平方呎，每層樓面約1.2萬平方呎，1及2樓屬特色樓層，設有平台及綠化空間，16樓及天台設有空中花園，可租用作企業活動。

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觀塘敬業街41號商廈考慮全幢出售

偉華置業於2017年成立，蔡敬業表示，「偉華匯」已是集團第三個工商廈項目。其中觀塘敬業街41號商廈，已屆入伙期，項目計劃出售，同時也會考慮全幢出售；而黃竹坑道14號工廈項目VIGNATURE傲南廣場，目前正在拆售。