灣仔皇后大道東四幢舊樓5億放售　較四年前跌價3.2億或四成

市場再有重磅物業放售，位於灣仔皇后大道東98號至108號 （104號3樓除外），今日（10日）委託高力出售上述物業，涉及四幢舊唐樓，當中部份由銀主持有，總地盤面積約4,870平方呎，市場估值5億元。值得留意，該批舊唐樓在2020年曾推出招標，當時估值8.2億元，即最新大幅跌價3.2億元或40%。



住宅地盤需求大 料可吸引發展商、私人投資者入市

高力香港資本市場及投資服務物業重組服務董事吳嘉輝表示，上述項目屬區內少有可重建商住發展項目，加上同區住宅供應短缺，住宅地盤需求極大，而出售物業之地盤面積逾4,800平方呎，料是次出售項目可吸引發展商或私人投資者購入。

毗鄰太古廣場第三座

吳嘉輝續指，上述地盤毗鄰太古廣場第三座，行人隧道無縫接駁太古廣場及金鐘站。另興建中的合和中心二期大型會議酒店項目與合和中心互相連接，將提供約1,000個客房，並設有零售部份及綠化公園，因此地盤落成後可進一步促進區內的商舖物業發展。