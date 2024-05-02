五一勞動節錄34宗新盤成交　按年漲1.26倍　朗賢峯招標沽8伙

綜合市場資訊及一手住宅物業銷售網資料，昨日「五．一」勞動節一手市場錄34宗交易，較去年同期錄得的15宗，上升近1.26倍。



當中信置（0083）與中電的何文田St. George's Mansions沽3座2樓B單位，成交價6,380萬元，實用面積1,840平方呎，屬三房雙套大宅間隔，呎價34,674元。據知，項目累售46伙，總套現逾50億元，當中5伙為特色戶，亦錄得8組大手客。

何文田St. George's Mansions。

澐璟4773萬沽三房套 朗賢峯第IIA期招標沽8伙

華潤置地（海外）及保利置業（0119）旗下啟德澐璟昨日以4,773.25萬沽8座16樓A室，單位實用面積為1,525平方呎，屬三房套連私人電梯大堂間隔，望維港海景，呎價31,300元。澐璟開售至今累售235伙，套現逾92.45億元。

鷹君（0041）與港鐵（0066）合作的何文田站上蓋項目「朗賢峯 ONMANTIN」第IIA期亦招標沽8伙，成交價2,129.1萬至2,477.2萬元，套現逾1.81億元。當中，最貴一伙為第1座15樓A室，實用面998平方呎，以2,477.2萬元沽出。

The YOHO Hub II 單日錄5000人次參觀現樓示位

佳明（1271）旗下青衣明翹匯以1,504.8萬元沽2A座27樓A室，單位屬三房套連多用途房及洗手間單位，實用面積755平方呎，呎價約19,931元。據知，項目僅餘最後10間分層單位待沽。

新地（0016）旗下元朗現樓The YOHO Hub II昨日開放現樓示範單位參觀，據市場消息指，首日錄得約5,000參觀人次到場。