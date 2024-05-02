金手指｜德祥地產2.5億沽中環美銀總部　呎價1.87萬、虧損400萬

近年核心區甲級商廈市道持續向下，低水呎價吸引到投資者入市。德祥地產（0199）持有的中環美國銀行中心全層總部單位，連4個車位以2.6億元沽，成交呎價約1.87萬元。承接的新買家料為信置（0083）或相關人士。



值得留意，中環美國銀行中心前身為金門大廈，曾經牽涉到上世紀80年代最大宗詐騙案 —— 佳寧案，亦正是2023年末電影《金手指》內的大騙局。當時佳寧主席陳松青以9.98億元購入金門大廈，數月後，以接近一倍的16.8億元轉售予另一財團，轟動市場。



德祥：前景黯淡、商廈競爭加劇 完成出售錄虧損400萬

德祥地產（0199）公布，上述沽出物業為中環美國銀行中心30樓全層和4個車位，成交價2.6億元，以全層面積13,880平方呎計算、成交呎價約1.87萬元。完成出售後，德祥地產將售後租回一年，月租65萬元，並有一年續租權，即新買家可享回報約3厘。

德祥地產指，出售物業後所得款項，會用作償還集團銀行貸款，考慮現行市況、香港寫字樓市場競爭加劇及前景黯淡，及集團財務安排，認為出售變現可以減少集團債務及融資成本，減輕資金流壓力。又指預期於完成後錄得出售虧損約400萬元。

不過翻查資料，德祥地產早於2004年11月以1.02億元買入上述單位，持貨約19年，帳面升值逾1.57億元或1.5倍。

新買家登記地址為信置辦公室地址

據公告資料，上述物業新買家為Mexfair Limited，是上市之物業發展商的全資附屬公司，主要業務為投資控股。據了解，Mexfair Limited的公司登記地址為尖沙咀中心12樓，即為信置（0083）辦公室地址，不排除反映或由信置或相關人士購入。

值得留意，在4月底有市場消息流出，信和集團黃氏家族成員斥資約2.5億元買入美國銀行中心23樓全層、連3個車位，呎價約1.8萬元。綜合兩單成交個案，信和集團黃氏家族成員近期已，先後斥資逾5.1億元，購入美國銀行中心兩層全層單位。

美國銀行中心。（蔡偉南攝）

美國銀行中心前身為金門大廈、牽涉佳寧案

值得留意，中環美國銀行中心前身為金門大廈（後稱佳寧大廈），曾經牽涉到上世紀80年代最大宗詐騙案 —— 佳寧案，亦正是2023年末電影《金手指》內的大騙局。

1980年1月，佳寧主席陳松青以9.98億元購入金門大廈，數月後，以接近一倍的16.8億元轉售予另一財團，當時的交易並無向銀行借貸，佳寧聲稱收購資金由佳寧背後的財團支付，交易實際是意圖向外界展示佳寧集團的實力。

1982年，香港地產因前途問題而大跌。1982年10月，佳寧的債權銀行入稟法院要求將其清盤。1983年10月佳寧集團清盤。1983年9月，香港警方開始調查佳寧於1980年金門大廈的交易，當中陳松青等人因涉嫌詐騙被提出檢控。經過複雜司法程序，1987年案件在最高法院審判。