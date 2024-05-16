電子公司高層1.158億購赤柱ONE STANLEY海景洋房

建灝地產旗下赤柱豪宅項目ONE STANLEY，上月以約1.158億元沽出一幢海景獨立洋房，新買家為連達科技控股（0889）副主席兼執行董事蕭佑忠。



上述物業為ONE STANLEY單號海景獨立洋房，實用面積3,102平方呎，附設花園513平方呎、平台78平方呎及天台630平方呎。上月以約1.158億元沽出，成交呎價37,343元。

上述洋房新買家為亮點國際有限公司（BRIGHT POINT INTERNATIONAL LIMITED），其公司董事為蕭佑忠（SIU, RONALD），料為連達科技控股（0889）副主席兼執行董事。ONE STANLEY開售至今累售9伙，套現近7.28億元。