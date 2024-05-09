山頂南區上月交投量升3成　租務急漲5成、深水灣大宅月租23萬

一手市場交投轉活，豪宅市場亦受惠。據美聯物業統計表示， 山頂南區於4月份錄約17宗買賣成交，按月升3成，至於成交金額更錄得約17.82億元，升幅近1.4倍。美聯物業山頂南區豪宅首席區域營業董事方富義表示，反映豪宅氣氛已進一步升溫，豪宅客入市意欲上升。而全月逾億元成交更錄得約6宗，按月上升逾3倍。



據該行山頂南區分行統計，剛過去的4月份，山頂南區共錄得約17宗買賣，涉及金額約17.82億元，較3月份約13宗及約7.55億元，各升30.77%及上升約1.36倍。按一二手劃分，3月份區內未錄得一手成交，但踏入4月份則連錄10宗一手成交，涉及金額更約達9.88億元。當中一手表現較突出的為ONE STANLEY，上月錄得9宗，而5月至今亦已錄得1宗，暫累錄得約10宗洋房及分層戶成交。

至於上月區內二手成交則佔約7宗，成交額約7.94億元。更值得留意，受惠豪宅買家入市意欲增加，尤其是超級豪宅亦錄得多宗成交，全月逾億元成交錄得6宗，較3月份2宗上升約315.04%，而當中佔4宗為一手成交。

ONE STANLEY。

上月山頂南區錄4宗洋房成交 吸金9.41億元

若以類型分佈，山頂南區4月份錄得的成交中，洋房佔4宗，涉及約9.41億元。至於分層戶佔12宗，成交金額約8.41億元。而指標屋苑中，陽明山莊錄得3宗買賣，而紅山半島亦錄得1宗分層戶成交。

成交個案方面，成交額最高的為香島道33號洋房，成交額約4.5億元，而平均呎價約9.789萬元亦居首。而壽臣山道15號洋房則錄一宗約2.5996億元成交，以及山頂道8-12號一分層戶以約1.2億元易手，位列山頂南區4月份成交額三甲位置。

上月豪宅租務按月升逾五成 新地郭氏深水灣大宅月租23萬

租務市場方面，4月份錄得約44宗租務，涉及每月總金額約為514.56萬元，按月分別上升51.72%及52.9%。而洋房佔12宗，10萬元或以上月租的大額成交則佔約24宗，按月均升約1倍。而大額租務表現中，租金最高的首三位涉為香島道42號單號洋房，以月租約52萬元成交居首，深水灣徑8號分層戶月租約28萬元成交，以及一宗淺水灣道61至63號雙號洋房以月租約23萬元成交。

據市場消息指，該深水灣道63號雙號洋房屬新地（0016）郭氏家族旗下物業，實用面積2,838平方呎連317平方呎花園，租客為內地企業高管。