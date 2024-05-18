中港夫婦950萬買The YOHO Hub II三房　愛妻號將層樓寫太太名

新地（0016）旗下元朗現樓The YOHO Hub II 今日（18日）展開次輪銷售，共推213伙應市，入場單位665.37萬元起。項目截收逾9,000票，以次輪銷售213伙計，超購逾41倍。



有中港夫婦看中The YOHO Hub II 鄰近內地，方便往返深圳，斥資近千萬元買入該盤三房戶自住。現居於南昌站一帶的蘇氏夫婦，丈夫為港人自僱人士，太太為內地人，從事金融業。

若樓市未撤辣便不會入市

夫婦二人表示，今日以約950萬元買入The YOHO Hub II一伙三房，將用作自住，是次入市由於樓盤開價合理，與同區二手盤相若，而往返內地方便。他們又透露是次首次置業，並以太太名義簽約。

對於樓市前景，蘇氏夫婦均不太看好，惟是次依然決定入市主要由於香港樓市已經撤辣。他們又指，假若樓市未撤辣，便需要繳付高達樓金30%的辣招稅，屆時就不會入市。

蘇氏夫婦以約950萬元買入The YOHO Hub II一伙三房，將用作自住。

The YOHO Hub II 次輪銷售的單位，包括3號價單141伙，以及1、2號價單未推售的72伙，包括107伙2房單位，以及106伙3房單位，折實價介乎663.57萬至1,462.35萬元，折實呎價13,484元至18,843元。折實平均呎價為15,640元。

次輪銷售將設有大手客組別，分A及B組揀樓，A組買家需購至少1伙實用面積600平方呎或以上的單位，或2伙至4伙其他指定單位；而B組買家可購1至2伙。