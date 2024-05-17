撤辣逾兩個半月　美聯：逾5000萬一手豪宅交投急升逾3.8倍

撤辣後至今已兩個半月，一手交投顯著向上，當中逾5,000萬元豪宅較撤辣前急升3倍。據美聯物業研究中心綜合《一手住宅物業銷售資訊網》資料及市場消息，撤辣後79日（2月28日至5月16日）逾5,000萬元一手成交量錄126宗，較撤辣前79日（2023年12月11日至今年2月27日）僅26宗大幅上升約3.85倍。



九龍區撤辣後錄68宗逾5,000萬成交

美聯物業首席分析師劉嘉輝指出，若以3區劃分，撤辣後79日的逾5,000萬元一手豪宅成交量以九龍區最多，錄68宗，佔同期全港逾5,000萬元一手成交量之中約54%，宗數比起撤辣前11宗大幅急升約5.2倍。

撤辣前後逾5,000萬元一手成交量變化。

啟德區逾5000萬豪宅 撤辣後錄50宗成交

值得留意，啟德區豪宅物業深受市場歡迎，撤辣後79日該區共錄50宗逾5,000萬元一手豪宅成交，即佔全港約4成。事實上，逾5,000萬元一手成交量排名最多首2個新盤均屬啟德區，當中最多是天璽．海第1期，錄25宗，而排第二位是同樣位處啟德區澐璟，錄15宗。

新界區逾5,000萬元成交宗數不及撤辣前

港島區方面，連同愉景灣一併合計，撤辣後79日該區共錄52宗逾5,000萬元一手豪宅成交，較撤辣前8宗亦急增約5.5倍；港島區較多的逾5,000萬元一手豪宅成交包括凱玥、大學閣、ONE STANLEY等，分別錄14宗、10宗及9宗，排第三至第五位。

不過，新界區期內逾5,000萬元一手成交錄6宗，卻未及撤辣前7宗水平。