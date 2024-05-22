盈信灣仔One Wood Road示位曝光　發展商︰不排除招標賣樓︱直擊

盈信控股旗下灣仔活道1號新盤One Wood Road今日（22日）公布最新銷售部署。盈信控股代表游國輝表示，項目已獲批入伙紙，買家可以即買即住，標準樓層層與層之間高層約3.5米。同時委任萊坊作為物業管理，管理費每呎不足6元。



另外，項目亦於周六正式對外開放示範單位，不排除會以招標形式賣樓。至於項目兩個鋪位亦打算以價高者得形式出售。

利嘉閣地產總裁廖偉強表示，項目三日內共錄150組查詢，當中投資者佔36.6%、被校網吸引的家長客佔26.6%、分支家庭佔12%、內地客佔20%。

One Wood Road今開放兩伙連裝修兩房示範單位，其中15樓A室，實用面積460平方呎，屬兩房連梗廚間隔。單位以雲石及木系作主調，其中客房為兒童睡房，採白、橙色調設計配碌架床。

↓One Wood Road15樓A室示範單位↓

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另一伙屬15樓B室，實用面積460平方呎，同屬兩房連梗廚間隔，其中一間客房改為書房。

↓One Wood Road15樓B室示範單位↓

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↓One Wood Road會所↓

提供42伙、全數採梗廚設計

One Wood Road項目提供42伙，屬單幢盤設計，戶型涵蓋兩房至三房，實用面積由460至1,284平方呎。標準樓層一梯兩伙，設兩部升降機出入，單位全數採梗廚設計。

翻查資料顯示，盈信控股於2018年中透過強拍以底價4.85億元統一業權，樓面地價約1.16萬元，可建樓面最高約4.2萬平方呎。

右︰盈信控股代表游國輝。