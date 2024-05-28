4年前7億統一業權　大鴻輝德輔道西住宅命名「尚逸」　最細189呎

大鴻輝興業旗下德輔道西328號住宅項目今日（28日）正式命名為尚逸DES VOEUX W RESIDENCE，共提供161伙，實用面積由189至350平方呎，主打一至兩房單位。項目最快於6月推售。



項目全盤提供161伙單位，實用面積由189至350平方呎；當中開放式單位佔38伙，實用面積約210平方呎；一房單位提供89伙，實用面積由270至340平方呎；兩房單位提供19伙，實用面積大約390平方呎；三房單位提供10伙，實用面積由470至650平方呎，另設5伙平台特色戶。

大鴻輝：因地皮成本較低、將以吸引價推售

大鴻輝興業集團總監彭偉雄表示，當項目示範單位準備好，將加快推盤步伐，最快6月推盤。集團目標「貨如輪轉」，價錢將參考二手成交呎價。直言項目地皮逾10年前買下，所以成本比較低，形容項目開價將會為合理及吸引的水平。

另指，目前美國息口仍然處於高位，令一眾業主供樓負擔大增，料當息口回落，將帶動用家及投資者入市。

大鴻輝興業集團總監彭偉雄

4年前7億強拍統一業權

大鴻輝2020年以底價7億元完成統一西環德輔道西326至332號和西安里11A至11D號安慶樓的業權。大鴻輝興業主席梁紹鴻表示，該地盤將發展成28至29層高的商住大樓，主要供應200伙至300伙細單位，投資總額約10億元。