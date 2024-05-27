北角半新盤維港頌連爆兩宗蝕讓　七年前一手買入　齊輸逾一成

半新盤蝕讓個案持續。長實（1113）旗下的北角維港頌最新連錄2宗蝕讓，兩伙單位均以一手買入，共涉及蝕讓金額近550萬元。其中一伙四房單位以3,028萬元沽出，呎價29,171元，原業主持貨7年帳蝕427萬元，期内貶值12%。



市場消息指，維港頌最新連環錄得2宗二手蝕讓，涉及單位為3座高層B室，實用面積1,038平方呎，四房間隔，剛以3,028萬元沽出，折合呎價29,171元。原業主於2017年以3,455萬元一手購入，持貨7年帳面蝕讓427萬元，期内跌價12%。

一房戶損手112萬離場

另一伙則為6座低層B室，實用面積438平方呎，一房間隔。最新成交價為938萬元，折合呎價21416元。原業主於2017年以1,050.5萬元買入，持貨7年帳面蝕讓112萬元或貶值11%。

中原地產資深區域營業董事林龍南表示，對上一宗同類型成交於去年4月促成，單位為6座中層B室，實用面積437平方呎，以1,080萬元成交。可見同類單位相距一年，造價回落逾1成。