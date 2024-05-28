緹外今年暫錄8宗成交 呎價逾5萬沽出4000呎大宅 項目累套近50億
撰文：柳英傑
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嘉里（0683）旗下畢架山龍駒道3號豪宅盤緹外新近以2.16億元沽出逾4,000平方呎分層大宅，呎價近50,058元，為緹外今年第8宗成交。自出售至今，項目總成交金額直逼50億元。
最新售出單位為緹外第1座3樓A室分層大宅，實用面積為4,315平方呎，屬四房四套房另加雙工人房間隔，剛以2.16億元成交，平均實用面積呎價約50,058元。上述單位成交價包括兩個住宅停車位。
套現金額逼近50億
緹外上月以6億元售出第1座6樓及7樓A室頂層複式大宅，今年已促成8宗成交，目前累售13伙，總成交金額為49.6億元, 直逼50億元，平均成交實用面積呎價約65,000元。
緹外由5座住宅大樓及3座院墅組成，僅提供61個分層大宅及3座院墅。分層大宅實用面積則介乎3,466至8,583平方呎，涵蓋標準分層大宅、花園大宅以及天台頂層特色大宅。3座院墅實用面積為11,382平方呎至11,692平方呎，每座均特設逾萬呎前後花園、室外游泳池、升降機以及私人停車庫。
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