5月地產代理人數3.9萬人創逾6年新低　每5.3名代理爭一張單

據地產代理監管局（地監局）最新資料，截至2024年5月底，全港持牌代理人數有39,043人，較4月份39,173人，按月減少130人或0.3%。全港持牌代理人數數字，創2018年4月錄38,908人後，逾6年新低。



據地產代理統計數字，截至5月底，整體物業註冊宗數為7,355宗，按月減少2,508宗或25%。以5月份最新持牌代理人數計，即平均每5.3名代理爭一張單。

至於持有地產代理（個人）牌照（俗稱大牌或「E牌」）的人數，截至今年5月底錄18,080人，按月少49人；反映前線代理的「S牌」營業員牌照，截至4月底錄20,963人，按月減少81。反映分行數目的營業詳情說明書，5月份最新錄6,833份，按月減少31份。