政府廣告位年租金收入1700萬　灣仔入境處大樓天台廣告最大5000呎

據財經事務及庫務局資料，過去五個財政年度（即2019/20年度至2023/24年度），政府從廣告位所得的租金收入總數約為8,500萬元（營運基金除外），而其所佔各類政府物業所得租金收入約百分之二點三。以過去五年計算，平均每年從廣告位所得的租金收入約1,700萬元。



政府物業主要用作政府部門的辦公地方和提供公共服務。負責管理物業的部門需要確保物業得到妥善使用，並在物業超出部門運作需要時，按現有機制將物業騰出並作其他用途（如讓其他政府部門使用，或以商業形式出租等）。

柴灣道238號青年廣場設有50個廣告位，每個廣告位面積約5.38平方呎。

一般而言，政府物業內的廣告位（包括告示箱）主要供政府部門用作推廣及宣傳其政策、措施、服務、活動及發放公共資訊之用。負責管理廣告位的部門會不時檢視其轄下的廣告位用途，當有廣告位超出政府運作需要時，會將相關廣告位出租。

根據資料顯示，政府擁有146塊廣告位可以出租，面積最大兩塊為入境事務大樓天台及及上環林士街多層停車場大廈天台，面積分別為5,027平方呎及3,144平方呎。

柴灣道238號青年廣場設有50個廣告位，每個廣告位面積約5.38平方呎；尖沙咀交匯處行人隧道及中間道行人隧道，設有55個廣告位，每個廣告位面積介乎53.8至527平方呎。其餘廣告位位於上環港澳碼頭等位置。