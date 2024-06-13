聯儲局議息｜中原按揭王美鳳料今年9月起減息　P息將橫行一段時間

美國聯儲局凌晨宣布2024年第4次議息會議結果，公開市場委員會成員一致通過維持聯邦基金利率介乎5.25厘至5.5厘不變，符合市場預期，是連續7次會議按兵不動。中原按揭董事總經理王美鳳指出，現時美國利率政策較主要取決於通脹走勢、經濟狀況及勞動市場表現，今年以至剛公佈的美國通脹率進展停滯，需再等待通脹數字呈現回落走勢，加上美國經濟數字平穩，促使美國減息步伐延後，預期美國較大機會於今年9月啟動減息，年內減息次數或達1至2次介乎0.25厘至0.5厘。



她又指出基於港息在對上加息周期跟隨美息之加幅明顯較少（美國聯邦利率加幅累計達5.25厘、港P加幅僅達0.875厘），若美國於今年9月減息，料需待港元拆息逐步下降一定幅度，本港最優惠利率（P）及按息才可回落，預期現時本港主要按息4.125厘在今年大致橫行。本港減息周期有機會於年底至明年首季啟動，屆時本港按息有機會回落至4厘或以下水平。

對樓巿方面，王美鳳續指，第2季樓市交投有所回軟，美國延後減息令本港減息時間亦將延後、銀行削減按揭優惠及個別銀行收緊按揭審批等消息對樓市氣氛構成影響，轉為觀望之買家增多，加上新盤持續低價銷售策略令二手樓價受壓。然而，政府為樓市撤辣後，樓市已解除綑綁而重拾動力，市場出現各方面的潛在購買力，雖然上述因素令樓市將出現短暫整固期，但基於不少買家趁現有時機覓筍盤、入市心頭好，樓市交投仍錄優於撤辣前的健康流轉量。

料拆息於今年第4季回落

減息步伐雖延後但未來息率有機會回落之預期將逐步為下半年樓市增添利好因素，若美國於9月啟動減息，港元拆息有機會於第4季有所回落減低銀行資金成本壓力，有利改善銀行樓按取態。

港息方面，王美鳳指出，美息維持不變符預期，具指標性的滙豐銀行宣布維持最優惠利率（P）於5.875厘不變，料其他銀行將陸續跟隨。儘管美國未來將掉頭減息，本港最優惠利率P及按息仍較大機會先橫行一段時間，未必可即時跟隨美息掉頭回落，故預期現時按息主要為4.125厘將於年內大致橫行，原因是1.） 剛過去加息周期本港最優惠利率P加幅大幅落後於美息，港P加息幅度少於美息達4.375厘，當美國減息，以港P現時水平未必有即時跟隨下調需要； 2.） 現時反映銀行資金成本的港元拆息（6月13日之1個月拆息：4.51厘）仍高於實際按息（現主要為4.125厘)，資金成本仍高情況下，按息暫未有即時跟隨美息回落的條件。

王美鳳預期，若美國於今年9月減息，料需待港元拆息逐步下降一定幅度，本港最優惠利率及按息才可回落，預期現時本港主要按息4.125厘在今年大致橫行，本港減息周期有機會於年底至明年首季啟動，屆時本港按息有機會回落至4厘或以下水平。