啟德澐璟臨海大宅3.8億沽、呎價78561元　創啟德區雙破頂

華潤置地（海外）及保利置業（0119）旗下啟德澐璟，今日以3.8億元沽出 VILLA 1 臨海大宅連兩個車位，呎價78,561元，售價及呎價再創啟德區新高。



面積近五千呎 設私人升降機

是次成交VILLA 1 臨海大宅，實用面積4,837平方呎，屬四房四套設計，設私人入口及升降機，升降機直達天台及地庫2個專屬車位樓層。當中3樓客飯廳外連接逾千呎花園及游泳池。單位採雙層中空設計，樓底高近8米，同時連天窗設計的落地玻璃設計。至於，5樓寢區樓層設有三個套房、6樓全層則為主人套房連特大步入式衣帽間設計，主人套房外連私人平台。

單位採雙層中空設計，樓底高近8米

發展商表示，「PANO HARBOUR澐璟」整個項目僅設6座VILLA臨海大宅。項目開售至今共售出249伙，套現逾104.2億元。