啟德澐璟臨海大宅3.8億沽、呎價78561元 創啟德區雙破頂
撰文：黃祐樺
出版：更新：
華潤置地（海外）及保利置業（0119）旗下啟德澐璟，今日以3.8億元沽出 VILLA 1 臨海大宅連兩個車位，呎價78,561元，售價及呎價再創啟德區新高。
面積近五千呎 設私人升降機
是次成交VILLA 1 臨海大宅，實用面積4,837平方呎，屬四房四套設計，設私人入口及升降機，升降機直達天台及地庫2個專屬車位樓層。當中3樓客飯廳外連接逾千呎花園及游泳池。單位採雙層中空設計，樓底高近8米，同時連天窗設計的落地玻璃設計。至於，5樓寢區樓層設有三個套房、6樓全層則為主人套房連特大步入式衣帽間設計，主人套房外連私人平台。
單位採雙層中空設計，樓底高近8米
發展商表示，「PANO HARBOUR澐璟」整個項目僅設6座VILLA臨海大宅。項目開售至今共售出249伙，套現逾104.2億元。
黃竹坑站上蓋商場THE SOUTHSIDE 6月21日正式試業 多達130間商戶恒和地產長沙灣單幢盤「恒珀」上樓書 提供42伙、最細262呎起CCL報144.52點 按周微升0.54% 分折：6月底或蒸發撤辣後升幅臨門一腳遭爭盤 內地專才兩招成功搶租心頭好 業主享回報8.5厘