CCL報144.52點　按周微升0.54%　分折：6月底或蒸發撤辣後升幅

中原城市領先指數CCL最新報144.52點，按周升0.54%，是5月24日大型銀行收緊舊樓及村屋按揭當周的市況。CCL連跌6周後單周回穩，但指數仍處於近7年半低位，重返2017年1月中時的水平。減息預期降溫，高息環境持續，銀行收緊按揭，新盤繼續低價促銷，二手交投仍然受壓等因素影響，相信短期整體樓價下跌趨勢未變。



6月底樓價或完全蒸發撤辣後所有升幅

中原地產研究部高級聯席董事楊明儀表示，自今年2月撤辣後13周計，CCL六升七跌，累升1.05%，指數繼續向下迫近撤辣前143.02點低位。6月底樓價有機會完全蒸發撤辣後的所有升幅，CCL目標下試140點，現時相差4.52點或3.13%。本周CCL較2021年8月191.34點歷史高位跌24.47%，較2023年4月168.40點高位跌14.18%，而2024年暫跌1.83%。

其他指數方面，中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報144.82點，按周升0.15%。CCL（中小型單位）報143.78點，按周升0.22%，連升2周共0.25%。CCL（大型單位）報148.24點，按周升2.15%，連跌4周後反彈。CCL Mass、CCL（中小型單位）及CCL（大型單位）分別繼續處於2016年10月底、2016年11月初及2017年3月中水平。

四區樓價呈兩升兩跌

四區樓價呈兩升兩跌局面，走勢反覆。港島CCL_Mass報142.44點，按周升0.58%，連升2周共0.69%，指數仍為近8年第三低，重返2016年8月底水平。九龍CCL_Mass報142.73點，按周升0.53%，指數仍處於近7年半低位，重返2017年1月初水平。

新界東CCL_Mass報154.40點，按周跌0.86%，指數創逾7年新低，重返2017年2月中水平。新界西CCL_Mass報134.63點，按周跌0.09%，終止2周連升，指數於逾7年低位徘徊，重返2017年3月中水平。