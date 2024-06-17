十大屋苑周末僅錄5宗成交　創4周新低　代理：屯門新盤搶二手客源

中原地產十大屋苑本周末重回個位數交投量，僅錄得5宗成交，創4周新低，按周急瀉5成。



中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，父親節周末天氣不穩，準買家睇樓意欲大減，加上屯門上車新盤低開吸客，入場銀碼較低，一手平過二手，搶去不少二手客源，令二手交投再次轉靜。隨著美國息口不加不減，本港減息周期未定，市場觀望氣氛稍增，令二手成交處於低位徘徊。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑。

太古城三房1092萬沽 呎價16059元

港島區方面，太古城周末錄3宗成交，按周再升50%，平均實用呎價亦微升至14499元，屋苑本月成交量已增至18宗。太古城南天閣高層B室新近以1092萬元沽出，呎價16059元，單位實用面積680平方呎，三房套房間隔。原業主於1992年4月以356萬元買入單位，持貨約32年，帳面賺736萬元或升值逾2倍。

十大屋苑太古城。（資料圖片）

美孚新邨長情業主28年帳賺384萬

九龍區方面，美孚新邨周末錄得1宗成交，涉及為1期百老匯街9號中層B室，實用面積827平方呎，屬三房間隔。單位新近以720萬元沽出，呎價8706元。原業主早於1996年8月以336萬元買入，持貨近28年，轉手帳賺384萬元，單位升值逾1.1倍。

新界區方面，有區內代理指，屯門大型新盤現進行收票，入場單位低於300萬元，吸走不少區內二手客源。嘉湖山莊本周末未錄得買賣成交。