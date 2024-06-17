NOVOLAND 3B期加推80伙　折實均價11988元　入場費304.89萬起

新地（0016）屯門兆康NOVO LAND第3B期周六（15日）加推第二張價單涉及80伙，折實平均呎價為11,988元，入場費304.89萬元。



該批單位涉及80伙，涵蓋開放式至三房，當中開放式2伙、一房24伙、兩房30伙，以及3房24伙，單位實用面積由252平方呎至697平方呎，折實售價由304.89萬元至826.71萬元，折實呎價由11,502元至12,517元。

參考對首張價單涉及154伙，折實平均呎價11,598元，換言之第二張價單折實平均呎價較首批貴3.36%。

左起：新地副董事總經理雷霆、新地代理總經理陳漢麟

雷霆：放寬樓花按揭可加强市場信心

新地副董事總經理雷霆表示，上周金管局放寬樓花按揭，過去數年不少買家都是以建築期付款辦法購入樓花物業，金管局順應市場需求令買家可以在入伙時更順利獲批按揭，物業市場得到銀行支持，相信可大大加强市場信心。

另外，新地代理總經理陳漢麟指，價單第2號特別加推3房戶型，第二張價單單位以定價計市值超過5億元，預計下周末將進行推售，首輪推售前有機會再加推單位，會盡快落實銷售安排，另新價單新增即供180天付款計劃。