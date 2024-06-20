時光倒流！尚逸首批50伙均價1.96萬　平過十年前同區納米盤10%

大鴻輝興業旗下西營盤德輔道西單幢盤尚逸DES VOEUX W RESIDENCE，今日（20）公佈首張價單提供50伙，折實平均呎價約19,619元，入場價380.9萬元起。發展商表示，項目明日收票及對外開示範單位，最快7月展開首輪銷售。



值得留意的是，由資深投資者盧華家族集團發展的「AVA128」於2014年首推30伙，折實平均呎價21,916元，當時開放式戶折實入場費為385.8萬元，即今次大鴻輝尚逸開價平過十年前10.5%。



入場費380.9萬起 屬開放式戶

至於，入場單位屬6樓E室，實用面積213平方呎，屬開放式戶，折實價380.9萬元，呎價17,882元。

另外入場一房單位6樓B室，實用面積268平方呎，扣除最高折扣後，折實價485.85萬元；入場兩房單位座6樓A室，實用面積389平方呎，扣除最高折扣後，折實價719.99萬元。最低呎價單位為6樓D室，實用面積286平方呎，呎價17,283元。

大鴻輝集團執行董事曹展康（左）、大鴻輝興業集團總監彭偉雄（右）

大鴻輝曹展康：最快兩周內上載銷售安排、7月賣樓

大鴻輝集團執行董事曹展康形容，是次開價為「震撼價」、「得一想二價」。項目將明日開放示範單位予公眾參觀，同日收票。最快兩星期內上載銷售安排，7月展開首輪銷售。

大鴻輝集團物業總監彭偉雄表示，相信是次開價在市場上會有競爭力。強調地盤早年以低價收購，目前仍有賺錢空間，直言地盤「收租都收咗幾年」。

大鴻輝曹展康指，最快兩周內上載銷售安排、7月賣樓。

上商吉喆首批提供50伙 折實均價21,380元

參考同區近年新盤開價，月初開價的上商吉喆首批提供50伙，戶型涵蓋開放式至兩房，入場單位由388.8萬元起，折實平均呎價為21,380元；另外，於2021年尾開價的新地KENNEDY 38首批提供70伙，戶型由開放式至一房，入場單位由618.3萬元起，折實平均呎價為26,888元。

至於，2020年開價的恒地藝里坊‧2號首批提供55伙，戶型由開放式至一房，入場單位由562.85萬元起，折實平均呎價為27,620元；而年初萬科旗下的15 Wesrern Street首批提供50伙，戶型涵蓋開放式至一房，入場價由593.9萬元，折實平均呎價27,919元。

較十年前AVA128低10.5% 入場費平5萬

尚逸首批50伙，折實平均呎價約19,619元元，較2014年推出盧華家族集團西營盤AVA128的首批平均實用呎價21,916元，更低約10.5%。

此外，是次入場單位6樓E室也較當年AVA128更平更大，當時AVA128入場單位面積僅約177平方呎，折實價385.8萬元，呎價21,797元。而是次尚逸入場單位實用面積213平方呎，屬開放式戶，折實售價380.9萬元，呎價17,882元。

全盤提供161伙單位

項目共提供161伙單位，標準樓層一梯5至7伙，共用兩部升降機。全盤實用面積由177至666平方呎；當中開放式單位佔38伙，實用面積約213至215平方呎；一房單位提供89伙，實用面積由268至286平方呎；兩房單位提供19伙，實用面積大約389平方呎；三房單位提供10伙，實用面積由474至666平方呎。另設5伙平台特色戶，實用面積由177至351平方呎。

4年前7億強拍統一業權

大鴻輝2020年以底價7億元完成統一西環德輔道西326至332號和西安里11A至11D號安慶樓的業權。大鴻輝興業主席梁紹鴻當時表示，該地盤將發展成28至29層高的商住大樓，主要供應200伙至300伙細單位，投資總額約10億元。