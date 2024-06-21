直擊白石角University Hill現樓會所　兩房戶附送可收納4人餐桌椅

新地（0016）旗下大埔白石角University Hill昨日（20日）首度開放現樓示範單位及會所參觀。項目累沽逾1,600伙，當中有4成單位已交樓，入住單位超過160伙。



新鴻基地產工程管理部項目經理梁楚穎表示，項目兩期累沽逾1,600伙，當中有約600伙已完成交樓程序，大概佔4成，而已入伙住戶則超過160伙。另外，屋苑外的商店街Silicon lane已正式營業，佔地約23,000平方呎，提供23間店舖，包括超市、藥房、餐飲等。

Club Silicon佔地17萬呎 雙子式設計、40項室內外設施

項目會所名為「Club Silicon」，連同戶外綠化園林佔地逾17萬平方呎，整體採用雙子式設計，設有東、南兩翼。會所劃分為七大主題區域，合共提供超過40項室內外設施。

當中東翼設有多項嬉水設施，包括約25米室内恆溫泳池，以及約50米的室外園林泳池，另外亦設有兒童嬉水區及水上運動區。南翼則有多項康樂設施，包括戶外園林花園「StarlightGarden」、戶外瑜伽草坪、來回逾400米健康緩跑徑等。

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University Hill住客會所。（李明珠攝）

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設雙健身室、籃球場、兒童遊樂場

其他會所設施還包括雙健身室、室內多用途籃球場及兒童遊樂場。兒童遊樂場分別設有3個室外及1個室內歷險區域。

會所亦提供不同間隔的聚會場所，包括接連室外游泳池的「池畔宴會廳」及「湖畔宴會廳」，室內聚餐區「cafe silicon」、「The table」及設有燒烤爐的「燒烤園地」等等。

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University Hill住客會所。（李明珠攝）

兩房間隔、附送可收納4人餐桌椅

項目是次共開放3伙現樓示範單位供傳媒參觀，包括1伙連傢俬及2伙清水單位。首先為兩房連傢俬戶型，單位位處Scenic Tower高層A2室，實用面積439平方呎。單位裝修以米色及棕色作主調，間隔方正。

客飯廳呈長型，飯廳中央放置了4人圓形餐桌，布質餐椅收納在桌面下，需要使用時可向後拉出。前方為客廳區域，配備了米色雙人梳化及電視櫃。客廳外連長型露台，外望開揚球場景。廚房為開放式設計，設有基本家電及洗衣機。

兩間睡房均處於左側，客房內設置單人床及開放式衣櫃。主人房則放置雙人床及趟門衣櫃。房間內設特大玻璃窗，增加採光度。

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University Hill Scenic Tower高層A2室。（李明珠攝）

三房開放式廚房特設玻璃趟門

第二間為三房套交樓標準單位，位處Marina Tower高層A5室，實用面積640平方呎。單位間隔方正，客飯廳呈長方形。正後方為開放式廚房，設有L型工作台及深藍色櫥櫃，已配備基本家電。廚房特設玻璃趟門，可關上門後仍可將廚房一覽無遺，增加空間感。

玄關設有收納多個收納櫃，方便業主存放雜物及鞋。

三間睡房均為同一座向，享開揚山景。主人房設L型玻璃窗，採光度充足。後方為套廁，設有浴缸，洗手台及牆身採用了大理石紋磁磚。

↓↓Marina Tower高層A5室↓↓

University Hill Marina Tower高層A5室。（李明珠攝）

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第三間為兩房連儲物室間隔，位處Marina Tower高層B5室，實用面積450平方呎。單位間隔方正實用，睡房位處單位兩側，不設走廊。儲物室則設於左側，不設窗戶。客飯廳呈正方形，後方為開放式廚房，配備基本家電。

↓↓Marina Tower高層B5室↓↓