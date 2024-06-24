置地公司成都光環購物公園開幕　零售項目預租率接近90%

置地公司旗下成都光環購物公園於6月22日正式開幕，為集團在成都的首個獨資商用物業項目。成都光環的零售項目預租率接近90%。該集團指出，將加強中國西南地區戰略地位，繼續升級商用物業佈局。



成都光環是一座綜合商用物業，總樓面面積約237萬平方呎，提供零售、餐飲、休閒娛樂、寫字樓、酒店及商業等體驗。成都光環擁有共七層高約118萬平方呎的大型購物空間，並設有面積約97萬平方呎的兩座甲級寫字樓「光環中心」服務當地總部企業。此外，該綜合商用物業亦連接面積約24萬平方呎的凱悅酒店。

置地公司中國物業發展及投資執行董事凌常峰表示，置地公司以旗下「中環」和「光環」兩大商用物業系列雙管齊下，積極開拓中國充滿活力的商業地產市場。

置地公司旗下成都光環購物公園於6月22日正式開幕。

置地公司旗下成都光環購物公園於6月22日正式開幕。