THE SOUTHSIDE全面試業　出租率9成　百間商戶同步開放

港鐵（0066）旗下黃竹坑站上蓋商場THE SOUTHSIDE，今日（21日）全面試業。港鐵物業及國際業務總監鄧智輝表示，形容商場租金屬「貼市價」，今日有逾100間商戶同步開放，目前出租率超過九成。此外，鄧智輝又指，港鐵旗下合共16個商場出租率超過99%，有信心THE SOUTHSIDE年底開幕時出租率做到100%。



鄧智輝表示，黃竹坑站上蓋商場THE SOUTHSIDE目前出租率超過九成，其後每個月仍有新舖開張直至年底開幕，開幕日期較預期早一季。

港鐵鄧智輝：不以「商場」形容 願稱作社區設施

他指出，商場定位以居民生活為核心，早前聽取區內住宅群及寫字樓市民意見，引入逾30間餐飲美食，涵蓋逾20個地區，同時引入區內最大型超市City’s super neighbourhood，加上各類服務性行業齊全，照顧居民起居。

鄧智輝強調，港鐵公司欲通過鐵路去建立社區，因此不以「商場」去形容THE SOUTHSIDE，更願稱其為社區設施。

據早前港鐵公佈資料，黃竹坑站上蓋商場THE SOUTHSIDE，商場有五層商舖樓層，總樓面面積約51萬平方呎，提供約130間商戶。商場租戶主要包括city'super neighborhood、UNIQLO、英皇戲院 Plus。而餐飲食肆包括Brass Spoon、金色不如帰、NOC、nana's green tea、Bamboo Thai、段純貞、Chef’s Cuts。

該商場設有公共休憩空間面積約14,000平方呎，表演場地超過3,000平方呎。至於停車場車位數目約220個，全部配備電動車充電設施。