通關一窩蜂搶租　內地餐飲連環結業　專家話初來港終需「交學費」

自2023年初香港與內地全面通關後，不少內地餐飲品牌攻港進駐本地核心零售區，不過香港本地消費力至今依然較弱，復常情況也不似預期，部份部份商戶更在攻港一兩年後迅速「投降」退租離場。有業界人士認為，相關情況主要因為內地餐飲品牌不了解香港市況，當初一窩蜂貴價搶租，最終發現未如理想就打退堂鼓。不過也有代理指目前核心區租金已較高位大幅回落，租金貴並非退租主因，認為內地餐飲品牌來港不熟識核心區街道「揀錯舖」，最終需要「交學費」。



通關後一窩蜂攻港搶租核心區

對於內地餐飲品牌接連退租，盛滙基金創辦人李根興認為主要有兩個原因。他指，他們（內地餐飲品牌）不了解、不熟識香港市況，在2023年初通關後一窩蜂攻港搶租核心區舖，「當時大家一齊搶，就搶貴咗租金」。二來是他們不熟識香港環境，不了解香港人口味，也未預計消費力較弱，而復常情況也較想像中弱，因此當初衝入去租舖，「一做落條數唔係太得，再守落去就要三年、六年租約，所以覺得唔對路就退落嚟」。

盛滙基金創辦人李根興。（羅國輝攝）

「一雞死一雞嗚」、料本地品牌頂手

李根興又直言，「當初內地品牌錢多，但佢地諗唔到咁多狀況，就寧願開咗先，最後發覺開完未如理想就打退堂鼓」。

他又補充，本地連鎖品牌較為深思熟慮，較少出現同類情況「好少開咗就執、開咗就執」。他又預計，內地餐飲退租後，自然「一雞死一雞嗚」，料會有本地品牌頂手，因為可以慳返裝修費。

美聯工商舖行政總裁（工商舖）盧展豪。

初來港做生意「難免要交學費」

美聯工商舖行政總裁（工商舖）盧展豪表示，雖然內地餐飲品牌有退租情況，不過並非全面撤退。他指出，該類內地餐飲品牌初來港做生意「難免要交學費」，部份位於核心區的分店可能未必賺到錢，可能是在揀選舖位時出了問題，始終有部份街道「旺丁不旺財」，不熟識香港環境的內地餐飲品牌會有蝕底，因此俗語有話「猛虎不及地頭蟲」。

他又認為，目前租金已較高位大幅回落，料租金水平不是導致退租的主因，又預計該類商戶或有機會「轉位」重開。

檸濛濛手打香水檸檬茶早於今年1月份放頂租。圖為旺角彌敦道578至580號恆隆大廈地下6舖。

手打檸檬茶租約未完提早結業

據代理資料，近月旺角出現不少內地餐飲品牌退租個案。其中在去年6月份由內地著名檸檬茶飲品店「檸濛濛手打香水檸檬茶」，以月租7萬元承租的旺角彌敦道578至580號恆隆大廈地下6舖，面積約300平方呎。該舖租約原定至2025年4月，惟早於今年1月份已將舖位推出放頂租，而該店最終於上周正式結業。

「蘿蔔向南」原租用旺角登打士街43H號登打士廣場地下3、5號舖，惟提早已退租。

登打士街、油麻地彌敦道兩內地餐飲品牌結業

至於另一內地餐飲品牌「蘿蔔向南」，去年底以月租約25萬元租用旺角登打士街43H號登打士廣場地下3、5號舖，面積約1745平方呎，租約期為期三年，原定至2026年12月，不過上周已結業，業主以相同租金重新招租。

而餘下一間為廣州小食店「咕嚕丸子屋」，於去年9月以月租約6萬元租用油麻地彌敦道518至520地下B舖，面積約350平方呎。據該店已經結業，舖位也在4月底重新放租，意向月租6.7萬元。