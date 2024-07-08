周末新盤僅錄17宗成交　較上周急跌逾8成、創撤辣後新低

撤辣效應減退，樓市交投回復淡靜。過去周末（6、7日）新盤市場僅錄17宗成交，創撤辣後最低紀錄，同時亦較上周的108宗急降84%。當中西營盤尚逸於單日連沽2伙，共套現1,070.9萬元。



西營盤尚逸單日沽2伙

大鴻輝興業旗下西營盤德輔道西單幢盤尚逸DES VOEUX W RESIDENCE，於周六單日沽出2伙單位，套現1,070.9萬元。涉及單位為19樓及9樓B室，同屬實用面積268平方呎的一房戶型，分別以554萬及516.9萬元售出，折合呎價20,671及19,287元。

發展商表示，自上周五第二輪推售之後，項目已成功售出11伙，而開售以來則累售80伙。集團正緊密部署推出第四張價單以回應市場所需。

西營盤德輔道西單幢盤尚逸。

西南九龍維港滙系列周末累沽3伙

由會德豐、信置（0083）及嘉華（0173）等發展商合作的西南九龍維港滙系列，於周末兩日連沽3伙。其中一伙為維港滙II的第1座2樓A室，實用面積1,536平方呎，四房間隔，成交價4,808萬元，折合呎價約31,302元。

維港滙。

大角咀傲寓一房647萬沽

由其士國際（0025）與市建局合作發展的大角咀單幢盤傲寓，時隔2個月後再售出1伙。單位位處27樓F室，實用面積333平方呎，一房間隔。單位最新於周日以647.3萬元沽出，折合呎價19,438元。