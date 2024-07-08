恒和長沙灣恒珀減價賣樓　總折扣增至三成　入場單位減幅17%

恒和珠寶集團（0513）旗下恒和地產、位於長沙灣全新單幢盤「恒珀」，自6月18日公佈首張價單，同時落實於6月22日盡推30伙後一直未見有成交。項目日前更新第1號價單，於更新折扣優惠後，由原先的16%增至30%，折實均價減至約15,629元，減幅約16.7%。



入場單位劈價16.7%

項目日前更新第1號價單，提供劃一更新代繳印花稅優惠至3%，同時增設6%「暑期優惠折扣」及5%「升級置業折扣」。

以入場單位為6樓B室，實用面積300平方呎，一房間隔。以原先折扣優惠16%計，折實售價513.24萬元，於更新價單後單位減至427.7萬元，兩者相差85.54萬元或16.7%。

最細一伙連平台戶 262呎起

項目為一座26層高住宅大廈，提供42伙，戶型涵蓋一至兩房間隔，實用面積262至462平方呎，值得留意的是，頂層單位則不設天台。

當中最細一伙5樓B室連平台戶，實用面積262平方呎，屬一房間隔，連209平方呎平台。至於，最大一伙6樓至21樓A室，實用面積462平方呎，屬兩房間隔。