啟德柏蔚森I 周六價單首賣198伙　截收逾5150票　超購逾25倍

新世界發展（0017）及遠東發展（0035）位於啟德跑道區新盤柏蔚森I，明日（13日）展開首輪銷售，當中價單發售提供198伙，入場費386.4萬元，屬一房戶。 項目今日下午2時截票，累收逾5,150票，以首輪價單發售198伙計，超額認購逾25倍，屬啟德跑道區首輪超額認購最高的項目。



入場一房386.4萬起

價單發售提供198伙，戶型涵蓋一至三房，當中35伙屬一房戶、142伙屬兩房戶、21伙屬三房戶。折實售價由386.4萬元至1,122萬元，折實呎價由16,008元至20,406元，折實平均呎價17,721元。

當中入場單位為第6座2樓J室，實用面積234平方呎連30平方呎平台，屬一房間隔，折實價386.4萬元，呎價16,513元。

首輪銷售設有三組，分別為S組最少買3伙，最多買9伙，其次A組買家最最少1伙，最多買3伙，最後為B組最多買2伙。

↓↓柏蔚森I第6座6樓G室示範單位↓↓