啟德柏蔚森I首賣198伙　市傳已沽180伙　套現12.5億元

新世界發展（0017）及遠東發展（0035）位於啟德跑道區新盤柏蔚森I 今日（13日）展開首輪銷售，當中價單發售提供198伙，入場費386.4萬元，屬一房。 項目截收逾5,150票，以首輪價單發售198伙計，超額認購逾25倍，屬啟德跑道區首輪超額認購最高的項目。



【21:18】暫沽首輪可售單位約91%

發展商表示，項目今天S組錄多組大手豪客購入三伙或以上，當中最大手買家斥資約2,800萬元購入4伙標準海景兩房單位。

另截止晚上8時，「柏蔚森I」首輪售出180伙，佔首輪可售單位約91%， 屬近三年跑道住宅區首輪銷量最高之項目，套現約12.5億元，當中所有可售之海景三房、海景兩房一套及一房已全數沽清。發展商亦預告短期內加推。

【19:46】已沽出180伙

據市場消息指，已有180伙單位獲買家揀選，尚餘18伙待沽。

【19:27】已沽168伙

據市場消息指，已有168伙單位獲買家揀選，尚餘30伙待沽。

【18:38】據指已沽148伙

據市場消息指出，已沽148伙。

【17:50】傳已沽出125伙

截至下午5時45分，項目暫沽125伙，佔本輪銷售61.1%。

【14:45】傳沽出65伙

據市場消息指出，截至下午2時15分，項目暫沽出65伙。

【13:38】有大手買家擲2600萬入市

發展商表示，今天S組錄多組大手客購入三伙或以上，當中最大手買家斥資約2,600萬元買一伙海景三房單位及兩伙海景兩房單位。又指到場報到準買家亦不乏國際投資客及人才用家，當中包括來自東南亞及歐洲的國際投資者及用家。

【12:28】美聯稱有大手客購4伙兩房

美聯物業表示，有大手客揀選共4伙兩房戶，涉及金額約2,779萬元，作為長線投資及自住之用。

【12:00】B組準買家排隊入場

現場所見，約有過百名B組準買家及代理到場排隊等候入場揀樓。

【11:45】市場消息指已沽14伙

據市場消息指，已有14伙單位獲買家揀選，尚餘184伙待沽。

【11:01】售樓廠內人頭湧湧

新世界何家欣（中間）、遠展方文昌（左二）均有到場視察銷售情況。（黃祐樺攝）

【10:26】準買家人龍已延伸至金利豐國際中心門外

排隊等候入內揀樓的準買定，人龍已排至室外。（黃祐樺攝）

排隊等候入內揀樓的準買定，人龍已排至室外。（黃祐樺攝）

【10:00】代理料首輪銷售可「一Q清枱」

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑預料項目今日首輪銷售可「一Q清枱」，另今早首2組均為大手客組別，出席率理想並以用家為主佔近7成。另外由於項目銀碼較細，同樣亦位處中產區，故亦吸引3成投資者。當中有逾10組S組別準買家出席，當中有大手買家而擲1800萬元買三伙兩房。

陳永傑預料柏蔚森今日首輪銷售可「一Q清枱」。(黃祐樺攝)

陳永傑續指，租金持續向升區內小型單位每呎實用租金可高達70元，隨著國內學生來港讀書，加上各地專才流入本港，預料下半年租金升幅可達8至10%。

美聯物業住宅部行政總裁（港澳）布少明預期項目首輪銷售表現理想，預期亦可「一Q清枱」。該行今日亦有8成準買家出席，當中4成屬投資者，6成為用家。其中亦錄8至9組大手客擬買2伙或以上，當中最大手買家擬擲4000萬元買6伙投資收租。

美聯物業住宅部行政總裁（港澳）布少明預期項目首輪銷售可有理想表現。(黃祐樺攝)

【09:14】逾百準買家排隊等候入場揀樓

現場所見，約有過百名準買家及代理於金利豐國際中心地下大堂排隊等候入場揀樓。

現場所見，約有過百名準買家及代理於金利豐國際中心地下大堂排隊等候入場揀樓。（黃祐樺攝）

現場所見，約有過百名準買家及代理於金利豐國際中心地下大堂排隊等候入場揀樓。（黃祐樺攝）

+ 2

入場一房386.4萬起

價單發售提供198伙，戶型涵蓋一至三房，當中35伙屬一房戶、142伙屬兩房戶、21伙屬三房戶。折實售價由386.4萬元至1,122萬元，折實呎價由16,008元至20,406元，折實平均呎價17,721元。

當中入場單位為第6座2樓J室，實用面積234平方呎連30平方呎平台，屬一房間隔，折實價386.4萬元，呎價16,513元。

首輪銷售設有三組，分別為S組最少買3伙，最多買9伙，其次A組買家最最少1伙，最多買3伙，最後為B組最多買2伙。

↓↓柏蔚森I第6座6樓G室示範單位↓↓