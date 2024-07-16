按揭息率指數報4.17厘　經絡：HIBOR創今個月新高、料將繼續橫行

根據經絡按揭轉介研究部最新數據顯示，2024年5月份的經絡按揭息率指數(MMI)，即反映普遍按揭新客戶一般可做到的實際按息水平，最新報4.17厘，按月升1點子，創自2007年10月後即逾16年半的新高。



經絡按揭息率指數最新報4.17厘。

HIBOR料將繼續高位橫行

經絡按揭轉介首席副總裁曹德明表示，5月份經絡按揭新客戶中，選用H按計劃的比例多達95%，反映新造客戶傾向選用H按計劃。而5月份銀行平均一個月拆息(HIBOR)報4.34厘，使H按實際息率及MMI持續觸及封頂位。

曹德明指，聯儲局主席鮑威爾日前表示今年第二季度美國通脹相關數據表現理想，增加通脹率邁向2%目標的信心，並暗示可能毋須等到通脹率降至2%才減息。美聯儲有機會於今年內減息，但相信減息幅度輕微，本港高息環境將維持一段時間，而今日一個月HIBOR報4.63厘，創今個月的新高，並逾10個半月維持4厘左近水平，因HIBOR料將繼續高位橫行，H按實際按息將持續觸及封頂位，MMI年內將於4厘以上水平橫行。