按揭息率指數報3.41厘　經絡：資金成本壓力增、年內料升至3.5厘

根據經絡按揭轉介研究部最新數據顯示，2023年4月份的經絡按揭息率指數（MMI），即反映普遍按揭新客戶一般可做到的實際按息水平，最新報3.41厘，按月輕微下跌2點子，連跌兩個月，創4個月新低。不過該行認為，在資金成本壓力下，銀行仍有追加最優惠利率（P）的壓力，料MMI仍有上升趨勢，年內或挑戰3厘半水平。



經絡按揭轉介首席副總裁曹德明表示，根據金管局住宅按揭統計調查顯示，今年4月份H按選用比例報93.9%，創7個月新高，反映大部分新造客戶仍傾向選用H按計劃。而4月份銀行平均一個月拆息報3厘，使H按實際按息持續觸及封頂位，MMI表現亦按月持平。

另一方面，美國債務上限問題暫時解決，並即將大舉發債，估計超過1萬億美元的發債潮將湧現，或加劇銀行體系資金壓力。

拆息連升5天 逾一個月處於4厘以上

曹德明表示，聯儲局或因應將出現的信貸緊縮，暫停6月份的加息。雖然美國或暫停加息，不過本港今日一個月拆息報4.54厘，連升5個工作日，並且逾一個月處於4厘以上水平，在資金成本壓力下，銀行仍有追加最優惠利率（P）的壓力，不排除有個別銀行根據自身資金成本而追加P，幅度約0.125厘左右，並將進一步推高新造客戶的按息水平。曹料MMI仍有上升趨勢，年內或挑戰3厘半水平。