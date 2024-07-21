啟德柏蔚森9日累沽253伙、套現逾17億　非洲剛果商人購兩房自住

新世界發展（0017）及遠東發展（0035）位於啟德跑道區新盤柏蔚森III，周日(21日)發售108伙，吸引不少來自海外的買家。發展商指，「柏蔚森」系列，在短短九日內，共售出253伙，佔可售單位約83%，套現逾17億元， 創近三年內任何連續九日跑道住宅區銷量最高新盤記錄，當中所有可售之海景三房一套已全數沽清。



「柏蔚森」系列共錄得22組大手買家，即供買家佔整體約70%，代表買家具備實力，追求有品味質素項目及單位。據代理透露，現場買家人士多元化，不乏外籍買家及國際用家。

睇中舊啟德機場歷史悠久

其中一名來自非洲剛果、營運採礦公司的買家Kiri Kiri新近入市買入該盤。Kiri Kiri表示，自己居住於非洲中部，附近擁偌大熱帶雨林，所以特別鍾情項目的森林浴主題，選此為香港居住地。他又指，個人鍾情啓德區，有感舊啟德機場歷史悠久，跑道地貌優美，認為是香港有代表性地區。過去4年一直留意啟德區，是次購入一個兩房單位自住，認為價錢十分合理。

來自非洲剛果、營運採礦公司的買家Kiri Kiri，買入柏蔚森一個兩房單位自住。

柏蔚森III今日以價單推售108伙，包括8伙三房、56伙兩房及44伙一房。扣除最高折扣18%，折實售價由419.6萬至1,417.8萬元，折實呎價介乎16,438元至21,288元，折實平均呎價18,026元。