黃金海灣·意嵐｜第三次買樓投資　陳女士千萬掃5伙　料租金回報OK

「玩具大王」蔡志明旗下旭日國際的屯門黃金海灣·意嵐，今日（20 日）進行首輪銷售，涉及共188伙，折實平均呎價10,209元，入場單位由184.2萬元起。項目截收逾7,660票，以周六推售188伙計，超額認購39.7倍。

買家陳女士擲約1000萬買入兩伙單位自住

現居屯門區的買家陳女士今次斥資約1,000萬元買入兩伙單位自住，開放式及三房各一，她認為今次入市價錢理想，且項目鄰近黃金海岸環境清幽，又可望海景，坦言「落沙灘都比較方便」。

後市方面，陳女士認為如果減息樓市將平穩，目前入市，樓價下跌幅度有限。

陳女士斥資約1,000萬元買入兩伙單位自住。﹙黃祐樺攝﹚

9號籌陳女士擲千萬買5伙收租

至於A組「最大手」買家陳女士，是次共購入5個開放式單位，涉資約1,000萬。她表示，自己本身住屯門附近，留意到附近租金收益都算可觀，於是考慮購入用於投資收租。

她亦透露今次屬第三次投資，稱是次購入單位升值空間有限，但以長線投資回報考慮，其租金回報率都算可觀，「望佢（單位）升就差啲，但長遠租金回報就OK」。

另她補充，投資本身有波動性，認為樓市差不多「見底」，相信無論減息或加息都不會有太大影響，日後若有新盤於地鐵上蓋將會投資入市。

陳女士，是次共購入5個開放式單位，涉資約1,000萬。﹙黃祐樺攝﹚

價單首賣188伙 入場費184.2萬

銷售安排第1號以價單形式推售188伙，折實售價由184.2萬元至703.6萬元，折實呎價由 8,908元至11,900元，折實平均呎價10,209元。當中入場單位為第5B座8樓K室，實用面積206平方呎，開放式間隔，折實售價184.2萬元，折合呎價8,942元。

分三個時段賣樓 A、B組別抽籤

發售當日共設三個時段發售單位，分別為S組別以先到先得形式、A組別及B組別分別以抽籤形式發售，並將於周四（18日）晚上8時截收購樓意向登記。

S組登記人（員工組別）必須揀選最少1個列於本銷售安排中的指明住宅物業；A組買家須揀選最少2個及最多5個指明住宅物業；B組買家須揀選最少1個及最多2個指明住宅物業。