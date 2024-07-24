火炭星凱．堤岸加推55伙　入場單位486萬起　最快下周上銷售安排

近日一手市場轉旺，中洲置業旗下火炭新盤星凱．堤岸亦重啟銷售，今日（24日）修改項目價單，其中55個單位將會提供傢俱套餐優惠。該55伙包括開放式至一房單位，當中入場單位由486.4萬元起，最快於下周初上載銷售安排。



該55伙單位，當中涵蓋19個開放式單位及36個一房單位，開放式戶折實售價486.4萬元，折實呎價18,780元，一房戶折實售價643.3萬元起，折實呎價19,794元。

星凱．堤岸自3月3日起已沽出238伙，銷售額逾26億元。樓盤開售至今累售1,167伙，佔全盤1,335伙逾 87%

星凱．堤岸累沽1167伙、佔全盤87%

中洲置業營銷策劃總監楊聰永表示，是次新加推的單位將全部附設家俱，另設有新尊貴客戶優惠付款計劃，凡事最新購買單位業主購可享受首兩年免差餉、免管理費及免地租優惠，相當樓價的1%。

買家亦可以選擇直接扣除2%樓價的替代優惠方案。另透露，是次價單的最高優惠折扣為33%，若買家將成交期提前至60日成交，將可額外享有1%優惠，即合共樓價的34%總優惠。

火炭新盤星凱．堤岸推出新一張價單。

中原地產新界東高級資深營業董事余志偉亦表示，由即日起至8月31日期間，經中原地產購入星凱．堤岸一手住宅單位的買家，並於入伙後半年內經中原地產成功租出單位予大專師生，租戶及業主分別可獲贈一個月租金及2年租務管理服務，名額10個，總值約882,000元。