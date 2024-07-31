星之谷料下季負資產或回升　暫未見因抵押品價格下跌而Call Loan

據金管局最新數字，今年第2季負資產個案錄得3.02萬宗，涉及金額1,549.92億港元，分別按季回落5.6%及6.3%。星之谷按揭轉介行政總裁莊錦輝表示，第二季負資產數字輕微回落，主要由於政府2月全面撤銷辣招，差估署的私人樓價指數在3及4月連升兩個月，雖然5月的數字有所回落，但仍高於2月的水平，樓價回穩令負資產數字稍為減少。



不過，莊錦輝表示，差估署5月及6月的私人樓價指價錄得下跌，樓價跌勢尚未完全企穩，預期下季負資產數目有機會再回升。

提醒預留流動資金、準時供款

2024年第二季末拖欠三個月以上的負資產住宅按揭貸款比率為0.11%，相較2024年第一季末的0.06%，雖然維持於低水平，但如果長時間拖欠供款，銀行都可能要被逼採取其他行動。莊錦輝提醒業主要保持警剔，預留足夠的流動資金，確保每月準時供款，避免斷供。根據星之谷內部資料顯示，未見有銀行針對負資產物業或因抵押品價格下跌而要求「Call Loan」（要求提前還款）的情況。

他指出，就長遠而言，外界觀望美國9月會減息，一旦有實際的減息行動，有望帶動樓市氣氛向好，樓價回穩亦可減少負資產宗數。

莊錦輝也坦言，樓市要完全恢復健康仍需時日，鑒於近期樓市跌勢尚未完全企穩，他建議有意入市的買家，特別是對於購買新盤的買家，選擇即供付款的方式，而非建期付款，目前越來越多選擇建期付款的買家在收樓時遇到銀行估價不足的情況，這可能導致額外的財務壓力。