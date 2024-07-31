次季負資產宗數回落　經絡︰樓價再跌5%、負資產或回升至3.6萬宗

根據金管局公布最新數據顯示，2024年第2季負資產個案錄得30,288宗，涉及金額1,549.92億元，對比第1季錄得的32,073宗及1,653.49億元，宗數及金額按季分別回落1,785宗及103.57億元。



經絡按揭轉介首席副總裁曹德明表示，料下半年樓市呈「量穩價回」的狀態。如美國9月份開始減息，對樓市將有正面支持，相反，如美國繼續按兵不動，樓價仍有回軟空間，如下半年樓價再跌5%，負資產宗數或回升至36,000宗水平。

經絡按揭轉介首席副總裁曹德明。

二手樓價受壓、銀行估價偏向審慎

曹德明繼指，第2季負資產個案輕微回落，相信仍反映政府撤辣後的市況，私人住宅售價指數曾於撤辣後連升2個月，但5月份已調頭回落，最新6月份的私人住宅售價指數報305.3點，連跌2個月，創逾7年半新低。而一手貨尾積壓，發展商下半年將繼續以低價策略去貨，使二手樓價受壓，銀行估價仍偏向審慎。

避免借太盡、緊記按時供款、預留至少半年後備資金

另外曹德明表示，負資產數字雖然有所回落。不過負資產個案中，超過3個月未償還按揭貸款的拖欠比率，由2023年第3季的0.02%，連升3季至今年第2季的0.1%，曹提醒有意置業之人士仍要衡量自身經濟及供款能力，避免借太盡，緊記按時供款以及預留至少半年的後備資金。